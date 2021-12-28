Вашингтон обещал задействовать силы НАТО

Международные отношения Варшавы и Брюсселя сегодня являются довольно напряженными. Потенциальный выход Польши из состава Евросоюза обсуждается в местных СМИ с завидным постоянством. На этом фоне усиливается сотрудничество республики с Вашингтоном. США для роста своего влияния разыгрывают карту противодействия России.

К подобному выводу можно прийти, изучив материалы переговоров помощника американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности с представителями Польши. В частности, в ходе телефонной беседы Джейк Салливан обратил внимание своих коллег Павла Солоха и Якуба Кумоха на украинский вопрос. Он в очередной раз повторил тезис о размещении Россией войск в пограничных зонах.

Салливан подчеркнул, что для "сдерживания" Москвы союзники должны проявлять единство. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома. Советник Байдена обнадежил коллег из Польши гарантиям защиты в случае нападения России. Чиновник отметил, что США могут применить пятую статью устава НАТО для обеспечения безопасности своих европейских союзников.

Кстати, сам Байден заложил в американский оборонный бюджет на следующий год средства по сдерживанию России в Европе. Президент США предусмотрел на эти цели четыре миллиарда долларов.

Ранее польский сенатор Ян Филипп Либицкий заявил, что Варшава в случае выхода из Евросоюза может попасть под влияние Москвы.