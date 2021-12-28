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Международные отношения Варшавы и Брюсселя сегодня являются довольно напряженными. Потенциальный выход Польши из состава Евросоюза обсуждается в местных СМИ с завидным постоянством. На этом фоне усиливается сотрудничество республики с Вашингтоном. США для роста своего влияния разыгрывают карту противодействия России.
К подобному выводу можно прийти, изучив материалы переговоров помощника американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности с представителями Польши. В частности, в ходе телефонной беседы Джейк Салливан обратил внимание своих коллег Павла Солоха и Якуба Кумоха на украинский вопрос. Он в очередной раз повторил тезис о размещении Россией войск в пограничных зонах.
Салливан подчеркнул, что для "сдерживания" Москвы союзники должны проявлять единство. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома. Советник Байдена обнадежил коллег из Польши гарантиям защиты в случае нападения России. Чиновник отметил, что США могут применить пятую статью устава НАТО для обеспечения безопасности своих европейских союзников.
Кстати, сам Байден заложил в американский оборонный бюджет на следующий год средства по сдерживанию России в Европе. Президент США предусмотрел на эти цели четыре миллиарда долларов.
Ранее польский сенатор Ян Филипп Либицкий заявил, что Варшава в случае выхода из Евросоюза может попасть под влияние Москвы.
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