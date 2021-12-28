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Гарантии безопасности являются одной из ключевых тем переговорного процесса между США, НАТО и Россией. Очередной этап обсуждения соответствующих вопросов может пройти уже в начале следующего года.
Вероятные даты переговоров озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По данным телеканала "360", Москва и Вашингтон могут возобновить дискуссию уже 10 января. Переговоры между РФ и НАТО предварительно намечены на 12 января.
Дипломат подчеркнул, что окончательное решение по датам еще не принято. Он также отметил, что на сегодняшний день между сторонами "нет окончательной, полной договорённости по всем аспектам".
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