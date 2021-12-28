Президенту Белоруссии обошел в антирейтинге Эрдогана и Асада

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, объединяющий информационные агентства и независимых журналистов со всего мира, ежегодно составляет рейтинг коррупционеров мирового масштаба. В 2021 году эксперты OCCRP присудили пальму первенства президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

В финальном раунде он опередил своих коллег из Турции и Сирии, Реджепа Эрдогана и Башара Асада, а также бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца и свергнутого президента Афганистана Ашрафа Гани. Кстати, международное жюри отметило не только высокую степень коррумпированности последнего, но и его полную некомпетентность на посту главы государства.

Лукашенко, по мнению членов OCCRP, содействовал развитию "организованной преступности и коррупции". Жюри, состоящее из шести человек, впервые в истории приняло единогласное решение о победители в номинации "Коррупционера года". В пресс-службе организации уточнили, что белорусский правитель смог обойти 1166 претендентов, которых в течение 2021 года номинировали как сами журналисты, так и их читатели.

Сооснователь OCCRP Дрю Салливан назвал уходящий год выдающимся в плане коррупции и подчеркнул, что Лукашенко смог обойти всех. Один из членов жюри пожаловался на "цинизм и жестокость" главы РБ.

В целом, ему предъявили четыре претензии: присвоение бюджетных средств, перехват гражданского рейса в небе над Минском, организацию миграционного кризиса и распространение ложной информации о пандемии коронавируса.

Напомним, ранее британский деловой журнал Finacial Times включил основного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах Светлану Тихановскую в рейтинг самых влиятельных женщин 2021 года.