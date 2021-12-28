Министр обороны Украины запретил Кличко создавать свой штаб обороны

Министр обороны Украины запретил Кличко создавать свой штаб обороны
Алексей Резников. Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Мэру Киева рекомендовали не выходить за рамки своей компетенции

Глава Минобороны Украины Алексей Резников жестко отреагировал на инициативу киевского градоначальника Виталия Кличко по созданию системы защиты столицы Незалежной. По словам министра, своими действиями мэр может лишь навредить интересам страны.

Глава военного ведомства напомнил, что на Украине четкая вертикаль власти, и все ответственные лица должны работать "в пределах своих полномочий", а не пиариться за чужой счет.

"Руководители громад не возглавляют формирование Сил территориальной обороны",

– подчеркнул министр обороны. Он указал, что "непосредственное руководство" обороной принадлежит Главнокомандующему Вооруженными силами страны,  а местные власти ему подчиняются, а "не создают самостоятельно штабы территориальной обороны".

По словам Резникова, дело Кличко как мэра – предоставить военным "теплые помещения, воду, электричество" и другие бытовые блага, а планы обороны и формирование вооруженных подразделение обеспечат без его помощи.

Накануне Кличко провел совещание с силовиками, на котором объявил свой план территориальной обороны. В частности, поставил задачу в случае чрезвычайной ситуации взять под особую охрану важные инфраструктурные объекты в городе и предупредил, что в январе намерен провести командно-штабные учения.

С 1 января 2022 г. на Украине вступает в силу закон об основах национального сопротивления. На воинский учет должны встать даже женщины гражданских профессий, в том числе бухгалтеры и менеджеры. Наличие малолетних детей и беременность уважительной причиной для отказа не считается

Источник: Минобороны Украины ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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