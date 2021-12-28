Глава немецкого МИД возразила новому канцлеру из-за "Северного потока-2"

Глава немецкого МИД возразила новому канцлеру из-за "Северного потока-2"
Анналена Бербок. Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Стороны, вероятно, ждут разных итогов сертификации российского трубопровода

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью для агентства DPA оценила слова нового канцлера страны Олафа Шольца о "Северном потоке-2". Ранее тот называл газопровод исключительно коммерческим проектом.

По ее словам, последние годы наглядно показали, что характеристика Шольца в отношении СП-2 не соответствует действительности. Лично для нее проект представляет собой нечто большее – она полагает, что трубопровод играет в значительной степени геополитическую роль. 

При этом она солидарна с заявлением канцлера по теме сертификации "Северного потока-2", хотя политики и использовали для описания ситуации разные слова. До этого Шольц указывал, что приостановка процесса связана с "бумажной волокитой", и регулятор будет принимать последующее решение, руководствуясь нормами европейского права, а не политикой. Бербок, в свою очередь, подчеркнула, что проверка еще идет. 

Она напомнила, что между Германией и Соединенными Штатами Америки было достигнуто соглашение, что использование энергоресурсов в качестве оружия недопустимо, и это будет иметь за собой значительные последствия. 

Ранее американский президент Джо Байден отказался включать в новый оборонный проект страны санкции против "Северного потока-2".

Источник: DPA
Роман ИГНАТОВ
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