По мнению главы МИД Украины, альянс не откажется от планов по расширению на Восток

США и их союзники по НАТО откажутся выполнять требование России о предоставлении гарантий безопасности. Об этом заявил руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его мнению, Североатлантический альянс продолжит расширение на Восток вопреки позиции Москвы.

Министр иностранных дел Незалежной подчеркнул, что согласие военно-политического блока на условия нашей страны по отказу от дальнейшего расширения можно расценивать как унижение, причем, самое значимое со времен основания альянса, пишет RT. Дипломат также уверен, что Россия требует от НАТО прекратить присутствие в странах, которые уже являются членами организации.

По словам министра, российские политики при требовании гарантий безопасности от Запада выбрали "стратегию безумца", которая якобы должна продемонстрировать, что с государством нужно считаться. Он уверен, что аналогичной тактикой пользовался глава Никита Хрущев во время Карибского кризиса.

Кроме того, глава украинского МИДа не исключил, что Россия намеренно выдвигает подобные условия, чтобы спровоцировать НАТО и США. Об это сообщает телеканал "360".

Напомним, Россия считает, что членство Незалежной в Североатлантическом альянсе является угрозой ее безопасности. Москва выступает против расширения НАТО на Восток. Ранее в МИД РФ сообщили, что переговоры по гарантиям безопасности с Западом могут стартовать уже в январе 2022 года.