Ситуация на границе с Белоруссия вызывает озабоченность у Frontex

Поведение литовских пограничников попало под внимание агентства по безопасности внешних границ Евросоюза. Вильнусь может получить строгое предупреждение от Frontex за отношение к беженцам на линии соприкосновения с Белоруссией.

После прекращения миграционного кризиса в Белоруссии продолжают оставаться выходцы из стран ближневосточного региона. Некоторые из них не оставляют попыток пробраться на территорию Евросоюза, в том числе, через линию разграничения с Литвой. Однако местные пограничники останавливают нелегалов и отправляют их обратно в РБ.

Европейское агентство считает подобное поведение недопустимым. Согласно их требованиям, правоохранители обязаны сопровождать задержанных беженцев до официального КПП, где последние смогут на законных основаниях перейти границу и попросить политическое убежище в рамках правовых норм.

В Евросоюзе негативно оценивают нынешнюю миграционную политику Литвы. Озабоченность Frontex вызывает тот факт, что пограничники практикуют коллективное вытеснение нелегалов. Агентство уже собрало соответствующие доказательства.

Там подчеркнули, что принятые в Евросоюзе нормы по запросу политического убежища литовские власти не исполняют. На КПП с лета текущего года было подано всего 11 заявок.

К слову, Вашингтон проявляет к Вильнюсу более лояльное отношение, чем Брюссель. США и Литва недавно подписали новые контракты на поставку вооружения.