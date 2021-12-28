Главным вопросом на переговорах будет конституционная реформа

Сразу после скандальных президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко обещал гражданам Белоруссии изменить конституцию страны. По мнению экспертов, соответствующие гарантии он дал также российскому лидеру Владимиру Путину, который заинтересован в преодолении политического кризиса в РБ. Теперь, когда проект основного закона опубликован, главам государств остается только обсудить процесс транзита власти в республике.

Текст документа был обнародован в понедельник, а уже во вторник, 28 декабря, Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран-участников СНГ. На 29 декабря у него запланирована личная встреча с Путиным. По мнению политолога Валерия Карбалевича, президенты России и Белоруссии должны обсудить проект новой конституции и договориться насчет транзита власти в РБ.

"Главным вопросом на переговорах будет вопрос о конституционной реформе и транзите власти в Беларуси", – отметил эксперт.

По его словам, Лукашенко получил поддержку от Путина в обмен на обещание законным путем оставить кресло президента. Однако, как считает аналитик, белорусский правитель передумал держать слово, когда подавил акции протестов. Карбалевич обратил внимание, что все это время между двумя президентами шли тяжелые переговоры. Он напомнил о предложении Путина начать диалог с оппозицией.

Противники белорусского президента считают, что новый документ не удовлетворяет запросы общества. В штабе лидера оппозиции Светланы Тихановской подчеркнули, что конституция от Александра Лукашенко является обманом граждан.