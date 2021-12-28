Киев работает сразу по нескольким направлениям в вопросах обороны

Украинская администрация обговаривает с американскими коллегами вопрос предоставления военной помощи. Речь, в том числе, идет об избыточном вооружении Соединенных Штатов, уточнила посол Незалежной в США Оксана Маркарова.

Как указала представитель дипломатической миссии, политическое руководство Украины сотрудничает с коллегами из Вашингтона сразу по нескольким направлениям в вопросе обороны. Прежде всего, речь идет о стандартной помощи, выделяемой американским бюджетом с помощью Конгресса. В 2022 году по этой линии Киеву выделят 300 миллионов долларов.

Во втором случае речь идет о предоставлении помощи, оформляемой лично главой государства – осенью президент Байден согласовал указанный пакет в 60 миллионов долларов. Украинской стороне уже отправлено соответствующее оборудование.

Наконец, Белый дом списывает так называемое "избыточное оборудование", которое уже предоставляется в рамках дополнительной помощи от Соединенных Штатов. С этой категорией и работает внешнеполитическая миссия Украины в США.

В 2017 году Вашингтон решил одобрить для украинской армии поставки ПТРК Javelin. Администрация экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщила, что Киев намерен получить оружие, которое американская сторона до этого намеревалась передать правительству Афганистана еще до прихода к власти движения "Талибан"*. Однако Белый дом якобы пытался избежать провокаций в отношении Российской Федерации из-за смещения основного внимания на Китай.

Не так давно ВСУ устроили испытания с новыми ПТРК.

*запрещенная в России террористическая организация