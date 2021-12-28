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Политическая элита ФРГ вопреки здравому смыслу на фоне энергетического кризиса в Европе пытается сражаться с "Северным потоком-2". В Берлине все чаще раздаются голоса, требующие то заморозить окончательно проект, то привязать его работу к тем или иным действиям Москвы.
Вот и будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что в случае дестабилизации ситуации на Украине будущий новый пакет рестрикций коллективного Запада в адрес России должен затронуть балтийский газопровод. Об этом он сказал в интервью RND.
Евросоюзу, Германии и США необходимо выработать общую ясную позицию по отношению к Москве, аналогичную той, которая была после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
"Балтийский газопровод "Северный поток-2" и исключение России из международной платежной системы Swift также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется четкий и жесткий ответ", – подчеркнул немец.
По мнению дипломата, мягкая реакция западников на действия Москвы в отношении киевского режима может восприниматься российскими властями "как слабость" и "только стимулировала бы стремление к экспансии".
Кроме того, герр Хойсген раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина, усмотрев, что тот "живет в своем собственном ностальгическом мире, где международное право не является эталоном". По его словам, наш верховный главнокомандующий "преображает" СССР и даже "сталинский режим".
"Он стремится к восстановлению Российской Империи, напоминающей Советский Союз", – считает представитель Берлина.
Также ранее сегодня на тему "Северного потока-2" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заочно поспорила с канцлером страны Олафом Шольцем, который назвал газопровод исключительно коммерческим проектом. Министр иностранных дел убеждена, что новая газовая магистраль играет в значительной степени геополитическую роль.
Что касается герра
Хойсгена, то в начале 2021 года он вступил в жаркий спор с
первым зампостпредом России при ООН Дмитрием Полянским
в ходе очередного заседания Генассамблеи. Тогда немец объявил,
что в РФ притесняют крымских татар, а Москва якобы не пускает на территорию полуострова независимых правозащитников.
Полянский назвал выступление оппонента
"картинным сокрушением" и посоветовал тому спросить о жизни в Крыму тех депутатов Бундестага, кто посещал регион после 2014 года.
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