В Берлине пытаются найти рычаги давления на Москву из-за придуманного на Западе "вторжения" в Незалежную

Политическая элита ФРГ вопреки здравому смыслу на фоне энергетического кризиса в Европе пытается сражаться с "Северным потоком-2". В Берлине все чаще раздаются голоса, требующие то заморозить окончательно проект, то привязать его работу к тем или иным действиям Москвы.

Вот и будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что в случае дестабилизации ситуации на Украине будущий новый пакет рестрикций коллективного Запада в адрес России должен затронуть балтийский газопровод. Об этом он сказал в интервью RND.

Евросоюзу, Германии и США необходимо выработать общую ясную позицию по отношению к Москве, аналогичную той, которая была после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

"Балтийский газопровод "Северный поток-2" и исключение России из международной платежной системы Swift также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется четкий и жесткий ответ", – подчеркнул немец.

По мнению дипломата, мягкая реакция западников на действия Москвы в отношении киевского режима может восприниматься российскими властями "как слабость" и "только стимулировала бы стремление к экспансии".

Кроме того, герр Хойсген раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина, усмотрев, что тот "живет в своем собственном ностальгическом мире, где международное право не является эталоном". По его словам, наш верховный главнокомандующий "преображает" СССР и даже "сталинский режим".

"Он стремится к восстановлению Российской Империи, напоминающей Советский Союз", – считает представитель Берлина.

Также ранее сегодня на тему "Северного потока-2" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заочно поспорила с канцлером страны Олафом Шольцем, который назвал газопровод исключительно коммерческим проектом. Министр иностранных дел убеждена, что новая газовая магистраль играет в значительной степени геополитическую роль.

Что касается герра Хойсгена, то в начале 2021 года он вступил в жаркий спор с первым зампостпредом России при ООН Дмитрием Полянским в ходе очередного заседания Генассамблеи. Тогда немец объявил, что в РФ притесняют крымских татар, а Москва якобы не пускает на территорию полуострова независимых правозащитников. Полянский назвал выступление оппонента "картинным сокрушением" и посоветовал тому спросить о жизни в Крыму тех депутатов Бундестага, кто посещал регион после 2014 года.

