Скабеева озадачила депутата Украины вопросом в прямом эфире

Скабеева озадачила депутата Украины вопросом в прямом эфире
Ольга Скабеева. Фото: youtube.com
Представитель ОПЗЖ оценил новый указ Киева о постановке женщин на воинский учет

Украинский парламентарий, представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" закон политического руководства страны, решившего поставить на воинский учет беременных и женщин с детьми возрастом до трех лет. 

Так, в эфире телепрограммы "60 минут" Кива на некоторое время призадумался, прежде чем дать ответ журналистке Ольге Скабеевой: та спросила, "куда они посылают баб", и какие в целом настроения царят в офисе президента Украины.

Депутат Верховной рады сообщил, что крайне негативно относится к идее о постановке женщин на воинский учет. А Киев пытается управлять гражданами, вселяя в них чувство страха.

"Я точно никуда не собираюсь пускать своих баб. Они всегда при мне. А украинская власть сегодня пытается дополнить этот хаос – наполнить общество страхом, отвлекая внимание от экономических проблем историей войны. Удобное лекало – работает на протяжении восьми лет как автомат Калашникова", – высказался парламентарий. 

Как полагает украинский политолог Андрей Золотарев, приказ Министерства обороны страны о постановке миллионов жительниц страны на воинский учет для мобилизации в случае войны лишает Зеленского и без того скудного электорального поля. Злополучный документ оказался "приветом" для следующего гаранта. Вероятнее всего, считает специалист, приказ оборонного ведомства вызовет массовые сопротивления у населения Украины, а действующий президент решил лично вырыть для себя яму.

Источник: Вести ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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