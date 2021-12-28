Только профессионалы в своей области смогут оценить угрозы и опасения в сфере стратегической безопасности

Москва требует присутствия на переговорах с Североатлантическим блоком по гарантиям безопасности профессиональных военных, поскольку именно они смогут реально оценить, каков будет ответ РФ на отказ натовцев пойти навстречу предложениям российской стороны. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее во вторник, 28 декабря, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах будут военные представители.

По мнению российского сенатора, данное требование вполне объяснимо, поскольку простые политики не воспринимают многие вещи, поэтому участие в таком диалоге военных специалистов крайне необходимо.

"Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности", – пояснил "Взгляду" Джабаров.

Он подчеркнул, что и в нашей делегации будут военные, которые будут разговаривать со своими западными коллегами на понятном обеим сторонам языке. По словам сенатора, представителям Минобороны РФ необходимо донести до оппонентов из альянса, что Россия воспринимает для себя в качестве угроз, исходящих от блока.

"В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание", – резюмировал Джабаров.

Добавим, Рябков также сегодня сообщил, что Москва и Вашингтон могут возобновить дискуссию о предложениях российской стороны по гарантиям безопасности уже 10 января. Переговоры между РФ и НАТО предварительно запланированы на 12 января.

