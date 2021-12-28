Бацьку упрекнули в страхе перед либеральными и демократическими преобразованиями Республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил шанс избавить Минск от влияния Москвы и начать проводить независимую политику. Об этом заявил немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью RND.

"Был шанс. Лукашенко его упустил. Германия и Европа сделали все, например, в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и вывести ее из объятий России", – заметил немец.

По его мнению, бацька боялся, что либеральные и демократические преобразования в Республике могут нанести ему лично "политический ущерб". Поэтому Александр Григорьевич и стал полностью экономически и политически зависимым от России, а вот соседняя Украина пошла другим путем, считает дипломат.

Ранее в этом же интервью герр Хойсген выразил мысль, что Западу нужно подготовить новые пакет антироссийский санкций, куда включить и газопровод "Северный поток-2". Данную меру необходимо задействовать, если Москва допустит эскалацию ситуации в отношении киевского режима, подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 28 декабря, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран-участников СНГ. На завтра у него запланирована личная встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе сегодняшнего приветствия бацька объявил, что он находится в "родном Питере" и порадовался настоящей зиме.

