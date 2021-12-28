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Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил шанс избавить Минск от влияния Москвы и начать проводить независимую политику. Об этом заявил немецкий дипломат, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью RND.
"Был шанс. Лукашенко его упустил. Германия и Европа сделали все, например, в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и вывести ее из объятий России", – заметил немец.
По его мнению, бацька боялся, что либеральные и демократические преобразования в Республике могут нанести ему лично "политический ущерб". Поэтому Александр Григорьевич и стал полностью экономически и политически зависимым от России, а вот соседняя Украина пошла другим путем, считает дипломат.
Ранее в этом же интервью герр Хойсген выразил мысль, что Западу нужно подготовить новые пакет антироссийский санкций, куда включить и газопровод "Северный поток-2". Данную меру необходимо задействовать, если Москва допустит эскалацию ситуации в отношении киевского режима, подчеркнул он.
Напомним, во вторник, 28 декабря, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров стран-участников СНГ. На завтра у него запланирована личная встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе сегодняшнего приветствия бацька объявил, что он находится в "родном Питере" и порадовался настоящей зиме.
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