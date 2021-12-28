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Прекращение "Газпромом" транспортировки российского газа по Ямальскому газопроводу в Германию через Польшу говорит о том, что Республика теряет транзитное положение. Данный факт признал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.
Он отметил, что сейчас экспортное голубое топливо из РФ перестало идти через польский участок газопровода "Ямал-Европа".
"Россияне поставляют газ для наших нужд, это небольшой объем – 2,5 млрд куб. Однако 30 млрд куб, что в полтора раза больше, чем Польша потребляет в год, не идет в данный момент в Германию", – подчеркнул пан Шченьсняк.
Эксперт назвал это проблемой Варшавы, т.к. страна теряет транзитную положение, а также не получает дохода от обслуживания трубопровода. По его словам, Москва стала рассматривать польский отрезок магистрали в качестве резервного маршрута, убежден специалист.
"Мы также теряем возможность вести переговоры с Россией в чрезвычайной ситуации. К этому добавляются затраты. Если придут морозы, нам придется импортировать российский газ из Германии", – сказал аналитик.
По его мнению, прекращение транзита через Польшу означает, что у "Газпрома" уже достаточно других газопроводов, таких как "Северный поток", "Турецкий поток" и пока еще существующий участок бывшей советской магистрали, которая проходит по украинской территории.
Из-за этого польская компания несет огромные расходы на содержание всей действующей инфраструктуры, а доходов нет.
По словам эксперта, поляки стали жертвой большой геополитической игры, которая идет над "их головами" – с одной стороны – Россия, с другой – Германия, а еще в ней участвуют и США. Польша здесь, скорее, представляет игровое поле, чем выступает независимым игроком, констатировал пан
Шченьсняк.
По данным немецкого сетевого оператора Gascade,
поставки газа из России в Германию по газопроводу "Ямал" были приостановлены 21 декабря, а затем изменилось направление транспортировки.
В свою очередь, российский монополист
решение о приостановке прокачки топлива по указанному маршруту
назвал своей внутренней кухней, указав, что "Газпром" все свои контракты исполняет согласно документам.
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