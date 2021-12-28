В Варшаве пожаловались на то, что Республика стала жертвой большой геополитической игры с участием Москвы, Берлина и Вашингтона

Прекращение "Газпромом" транспортировки российского газа по Ямальскому газопроводу в Германию через Польшу говорит о том, что Республика теряет транзитное положение. Данный факт признал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM.

Он отметил, что сейчас экспортное голубое топливо из РФ перестало идти через польский участок газопровода "Ямал-Европа".

"Россияне поставляют газ для наших нужд, это небольшой объем – 2,5 млрд куб. Однако 30 млрд куб, что в полтора раза больше, чем Польша потребляет в год, не идет в данный момент в Германию", – подчеркнул пан Шченьсняк.

Эксперт назвал это проблемой Варшавы, т.к. страна теряет транзитную положение, а также не получает дохода от обслуживания трубопровода. По его словам, Москва стала рассматривать польский отрезок магистрали в качестве резервного маршрута, убежден специалист.

"Мы также теряем возможность вести переговоры с Россией в чрезвычайной ситуации. К этому добавляются затраты. Если придут морозы, нам придется импортировать российский газ из Германии", – сказал аналитик.

По его мнению, прекращение транзита через Польшу означает, что у "Газпрома" уже достаточно других газопроводов, таких как "Северный поток", "Турецкий поток" и пока еще существующий участок бывшей советской магистрали, которая проходит по украинской территории.

Из-за этого польская компания несет огромные расходы на содержание всей действующей инфраструктуры, а доходов нет.

По словам эксперта, поляки стали жертвой большой геополитической игры, которая идет над "их головами" – с одной стороны – Россия, с другой – Германия, а еще в ней участвуют и США. Польша здесь, скорее, представляет игровое поле, чем выступает независимым игроком, констатировал пан Шченьсняк.



По данным немецкого сетевого оператора Gascade, поставки газа из России в Германию по газопроводу "Ямал" были приостановлены 21 декабря, а затем изменилось направление транспортировки. В свою очередь, российский монополист решение о приостановке прокачки топлива по указанному маршруту назвал своей внутренней кухней, указав, что "Газпром" все свои контракты исполняет согласно документам.

