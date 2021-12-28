Пользователи негодуют и просят подать им пример

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в социальных сетях пост, в котором решила подвести итоги уходящего года. Первая леди решила рассказать, что хорошего было в стране в 2021-м году – начала со слов благодарности тем, кто был рядом, помогал и поддерживал. Однако в комментариях первую леди затравили, вспомнив недавний приказ Министерства обороны, который требует от женщин постановки на воинский учет.

Елена поведала о своих инициативах в уходящем году – пыталась реформировать школьное питание, достичь "безбарьерности", развить культурную дипломатию за рубежом и продвинуть там все, что связано с Украиной.

Однако пост первой леди вызвал крайне негативную реакцию у массы пользователей социальных сетей. Подписчицы вспомнили недавний приказ оборонного ведомства, и потребовали от супруги президента немедленно отправиться на передовую защищать Родину.

"В армию топтать завтра собираетесь? Паек – и в военкомат в первые ряды", "Отмените военнообязанность для женщин", "Как интересно, первая леди тоже встанет на учет в украинских войсках?", "Вы, конечно, симпатичная, но я все больше сомневаюсь, что поступила правильно, проголосовав за вашего супруга. Как в голову могло прийти сделать женщин военнообязанными?", "Покажите пример для простых смертных в условиях, которые сейчас имеются в армии. Про сына Порошенко мы уже видели слащавые репортажи в СМИ", – негодуют пользователи Сети.

Решение украинских властей ранее раскритиковал депутат Верховной рады Илья Кива, заявивший, что "бабы всегда при нем", и никого он пускать служить не собирается.