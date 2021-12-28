В Незалежной призвали к досрочным выборам в Раду из-за катастрофической ситуации на международной арене и непрофессионализма властей

Внешняя политика Незалежной сейчас претерпевает серьезнейший провал на международной арене из-за непрофессионализма действующей власти. Такой неутешительный вывод сделал украинский политтехнолог Виталий Бала в эфире телеканала "Украина 24".

Несмотря на все заявления Киева, что о стране за ее пределами не говорят без участия представителей соборной, в реальности происходит именно обратное, заметил эксперт.



"Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", – констатировал пан Бала.

По его словам, Белый дом "унизительно" относится к руководству Незалежной. Одновременно к Украине и к украинскому народу в Вашингтоне относятся иначе, подчеркнул специалист.

Единственный выход из сложившейся "катастрофической ситуации на внешней арене" – это провести досрочные выборы в Верховную раду, убежден политтехнолог.



"Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий, и меньше мы потратим время", – резюмировал пан Бала.

Накануне примерно с таким же посылом выступил политолог Александр Лазарев, предрекший беду президенту Владимиру Зеленскому из-за того, что он сам собрал вокруг себя непрофессиональную команду. А главе государства нужны люди, которые могут анализировать и доносить до него реальную информацию.

Напомним, 22 декабря Зеленский издал указ, согласно которому только три человека в стране имеют право высказываться о внешней политике Украины. К этим официальным лицам относятся президент, глава МИД и премьер-министр страны.

