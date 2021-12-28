НАТО и США не удастся заболтать серьезную тему международного уровня, в связи с чем в РФ припомнили популярный тезис шведской экоактивистки

Никакими "бла-бла-бла" Запад не сможет отделаться на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат назвал обоснованной обеспокоенность Москвы по данному вопросу, в очередной раз указав, что это именно Североатлантический блок приблизился к границам России, а не наоборот.

"Мы продвигаем принцип неделимой безопасности – о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других", – цитирует РИА "Новости" Полянского.

Он отметил, что это была основная идея, зафиксированная во множестве документов, подписанных в начале и середине 90-х годов прошлого века. Поэтому Москва призывает вернуться к данному принципу в международной политике.

"Мы весьма конструктивны. Но не думаю, что наши коллеги отделаются неким "бла-бла", как выражается Грета Тунберг. Это не ультиматум", – подчеркнул дипломат.

По его словам, российская сторона намерена получить серьезные гарантии безопасности от американцев и натовцев. Полянский добавил, что сейчас прорабатывается подготовка переговоров. Он отметил, что здесь существует проблема – РФ хочет, чтобы в диалоге принимали участие военные, а наши оппоненты указывают на наличие неких политических препятствий.

"Так что нам надо прояснить, что на уме у наших коллег в НАТО", – подытожил зампостпреда.

Ранее во вторник, 28 декабря, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от альянса присутствия в их делегации на переговорах военных представителей. В России считают, что только специалисты могут разобраться в некоторых вопросах стратегического характера по теме гарантий безопасности.

