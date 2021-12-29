Минск намерен сохранить отношения с Киевом в 2022 году

Политолог Петр Кузнецов спрогнозировал, как в наступающем году Белоруссия будет развивать внутреннюю и внешнюю политику. Говоря о международных отношениях республики, эксперт обратил особое внимание на балансировании Александра Лукашенко между Россией и Украиной.



По его словам, Минск намерен выстроить диалог с Москвой таким образом, чтобы в 2022 году окончательно не потерять связь с Киевом. Аналитик обратил внимание, что у Лукашенко всегда были хорошие отношения с украинскими президентами, несущими антироссийскую повестку. В частности, он дружил с Виктором Ющенко и Петром Порошенко, а к Виктору Януковичу относился довольно-таки нейтрально, считает эксперт.

"Выстраивая хорошие отношения с украинским руководством, белорусский режим всегда получал хорошего лоббиста на Западе. И получал козыри в играх с Москвой",

– заявил Кузнецов в эфире "Еврорадио". Он также подчеркнул, что международные отношения Белоруссии и Незалежной выстроены на значительных экономических интересах, поэтому Киев не спешил занимать позицию против Минска.

Политолог напомнил, что отношения Александра Лукашенко и Владимира Зеленского особенно испортились после задержания в Минске россиян, которых украинская сторона обвиняла в причастности к ЧВК "Вагнер". Лукашенко передал граждан РФ Москве, а не Киеву, как того хотела украинская сторона.

Меж тем, даже на этом фоне Незалежная отказалась поддержать европейские санкции против Белоруссии, хотя к последнему пакету присоединились США и Великобритания. После этого Лукашенко устами посла в Киеве заявил о признании территориальной целостности Украины. По мнению эксперта, это фактический отказ от признания Крыма российским.

"Дальше Украина будет находиться в противостоянии с Россией. А Белоруссия просто будет искать здесь своё место, чтобы выглядеть союзником России и не повредить своим экономическим интересам в Украине", - подытожил Кузнецов.

К слову, ранее OCCRP признал Лукашенко коррупционером года. Международное жюри предъявило белорусскому правителю сразу четыре обвинения и единогласно присудило ему первое место в антирейтинге за 2021 год.