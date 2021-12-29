Президенту РБ было тяжело подняться по лестнице

Во вторник, 28 декабря, в Санкт-Петербурге стартовал неформальный саммит глав государств-членов СНГ. Российский лидер Владимир Путин принял своих коллег в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Присутствующий на встрече спецкор издания "Комерсантъ" Андрей Колесников обратил особое внимание на состояние здоровья Александра Лукашенко.

Вопреки требованиям протокола, согласно которому гости должны приезжать к залу заседаний в алфавитном порядке, президент Белоруссии прибыл последним, отметил журналист. Он вышел из машины на мороз без пальто, в одном костюме. У политика, по данным Ъ, возникли трудности при преодолении лестницы перед входом в библиотеку.

Колесников подчеркнул, что Лукашенко поднимался "долго и тяжело, тяжелее всех остальных", хотя ступенек там было не больше десяти. Корреспондент даже вспомнил о разговорах, будто бы у главы республики есть проблемы с суставом.

Как при таком недуге Лукашенко планирует сыграть в хоккей в одной команде с Путиным, остается загадкой. Кстати кортеж белорусского президента постоянно сопровождал реанимобиль, но он положен по протоколу.

На статью Ъ обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец. Он подчеркнул, что усиленная бригада врачей уже около двух лет постоянно сопровождает Лукашенко. Кроме того, эксперт отметил, что политик занимается рабочими вопросами "день через день" якобы из-за быстрой утомляемости. По версии аналитика, у Лукашенко есть проблемы не только с коленом, но и с сердцем.

Ранее политолог Петр Кузнецов рассказал о балансировании Александра Лукашенко между Россией и Украиной.