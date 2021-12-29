Кулеба позволил себе отозваться добрым словом о нашем президенте

Ни для кого не секрет, что практически вся внешняя политика украинских властей на данный момент строится на антироссийском фундаменте. На регулярной основе незалежные отпускают негативные заявления в адрес нашей страны. Однако даже украинцы не могут отрицать, что российский лидер Владимир Путин обладает рядом превосходных качеств и не зря занимает свой пост.



О высоком профессионализме главнокомандующего России неожиданно решил высказаться руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. Известный русофоб и хулитель нашей страны не смог не признать, что Владимир Владимирович является человеком дела.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства Незалежной подчеркнул, что обсуждение ситуации на юго-востоке Украины должно проходить в присутствии Путина. Кулеба объяснил, что этот государственный деятель всегда до конца доводит переговоры и не выходит из-за стола, пока не будут достигнуты какие-то договоренности.

Высокопоставленный украинский госслужащий признался, что киевским властям не так важно, сколько политиков примут участие в возможном проведении саммита в "нормандском формате". Главное, чтобы в этом мероприятии участвовал Владимир Владимирович, передает телеканал "360".

При этом Кулеба отметил, что на сегодняшний день, по мнению украинских властей, "нормандский формат" является единственной возможной площадкой для ведения переговоров о ситуации в Незалежной. Такое обсуждение предполагает присутствие российского, украинского, французского и немецкого главнокомандующих.

Впрочем, Кулеба больше известен своими яркими антироссийскими высказываниями. Недавно он объявил, что Москва якобы представляет большую угрозу для Киева в Азовском море. Это заявление уже прокомментировал опытный эксперт Иван Мезюхо.