Дипломат негативно отнесся к требованию о нерасширении альянса

Брюссель заинтересован в участии в переговорном процессе по украинскому вопросу между Москвой и Вашингтоном. Об это рассказал представитель Евросоюза по вешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что уже провел переговоры с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В интервью немецкому изданию Die Welt дипломат оценил предложения России к НАТО по безопасности.

"Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия", – передает перевод его слов "Общественная служба новостей".

Глава европейской дипломатии отметил, что условия, выдвинутые нашей страной, отвечают только интересам Москвы. Он подчеркнул, что требования об остановке расширения Североатлантического альянса на Восток не соответствуют повестке, продвигаемой Киевом. В целом, он негативно отнесся к предложениям по безопасности, выдвинутым Россией.

Примечательно, что на самой Украине точно не уверены, примет ли руководство НАТО и Евросоюза позицию нашей страны. На всякий случай глава МИД Незалежной Кулеба уже поспешил оценить результат переговоров, которые должны стартовать в январе 2021 года. По мнению чиновника, согласие альянса с предложениями России по безопасности будет равносильно позору.