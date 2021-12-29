В США раскрыли стратегию "нападения" России на Украину

В США раскрыли стратегию "нападения" России на Украину
Фото: www.pixabay.com
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Американский журналист перечислил пять составляющих успеха "агрессивной" Москвы

Представители западной коалиции не прекращают раздувать шумиху вокруг нашего государства, пытаясь представить Россию как кровожадную "империю зла". Дошло до того, что, например, в Америке всерьез пытаются выяснить, на что будет опираться Москва в своем решении "атаковать" украинское государство. Умозаключениями на этот счет поделился местный журналист Юджин Чаусовский.

По мнению американского эксперта, наша страна очень обстоятельно подходит к принятию подобного рода важных стратегических решений. В фантазиях иностранца Российская Федерация спит и видит, как бы наброситься на несчастную Незалежную. Однако для такого решительного шага нам якобы необходимо убедиться в соблюдении пяти принципов.

По мнению журналиста, речь идет о соблюдении низкого уровня политических и экономических издержек от такого решения, степени интенсивности военного противостояния со стороны "противника", технической готовности к "нападению". Также Чаусовский уверен, что прежде чем атаковать Украину, Россия должна оценить уровень поддержки на местах и найти достойный повод для развязывания конфликта.

Как отмечает интернет-издание URA.RU, американский эксперт убежден, что пока хотя бы один из этих пунктов не будет соблюдаться, украинцы могут спать спокойно. А вот если все пять переменных сложатся так, что России будет выгодно напасть – жди беды.

Тем временем, в российском Министерстве обороны уже объявили, что Североатлантический альянс явно готовится к войне с нашей страной. Толчком к конфликту может послужить любая провокация у российских границ.

Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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