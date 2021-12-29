В Польше заявили о готовности НАТО сдать Восточную Европу России

В Польше заявили о готовности НАТО сдать Восточную Европу России
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эксперт раскритиковал политику Запада в отношении союзников

НАТО и Евросоюз во время переговоров с Россией по гарантиям безопасности могут отказаться от своих обязательств перед союзниками из Восточной Европы. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Ярослав Гузы.

В интервью польскому изданию wPolityce он выразил опасение, что восточноевропейские государства могут стать предметом торга между Брюсселем и Москвой. Аналитик отметил, что западные элиты ведут довольно-таки циничную политику по отношению к своим союзникам из Варшавы и Будапешта, которые якобы недостаточно политкорректны относительно других стран Европы.

"С Польшей и ее мнением начнут больше считаться, когда мы станем сильнее. Именно поэтому в Москве и Брюсселе сейчас стараются нас ослабить", – заявил Гузы.

По его словам, Россия ведет в Европе агрессивную политику, но Запад не в состоянии что-либо противопоставить нашей стране. Кроме того, эксперт уверен, что миграционный кризис позволил Польше солидаризироваться с остальными членами ЕС.

Ранее стало известно, что Вашингтон гарантировали Варшаве защиту от Москвы. Польша особенно сблизилась с США после охлаждения международных отношений с Евросоюзом. Советник Джо Байдена по нацбезопасности даже обещал польским коллегам задействовать при необходимости силы НАТО.

Источник: wPolityce ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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