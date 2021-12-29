В правительстве Германии возник кризис из-за "Северного потока-2" - депутат Бундестага

В правительстве Германии возник кризис из-за "Северного потока-2" - депутат Бундестага
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ не может договориться с главой МИД

Немецкий энергетический регулятор все еще не дал лицензии для полноценного запуска российского газопровода "Северный поток-2". По мнению депутата Бундестага Штефана Котре, в ФРГ умудрились сделать из коммерческого проекта проблему геополитического значения. 

В интервью изданию "Лента.ру" парламентарий отметил, что в немецком парламенте даже возникла кризисная ситуация из-за российской ГТС. По его словам, позиции нового канцлера Германии Олафа Шольца и руководителя внешнеполитического ведомства Анналены Бербок сильно расходятся. 

Он подчеркнул, что из-за невозможности политиков прийти к единому мнению в энергетической сфере Германии могут возникнуть проблемы. Депутат Бундестага не сомневается, что спор между главой кабмина и министром иностранных дел ФРГ возник исключительно по идеологическим соображениям.

Парламентарий не сомневается, что оторванность чиновников от реальности может ударить по энергетической безопасности всей Европы. Кроме того, он видит в данной ситуации угрозу партнерским отношениям Берлина и Москвы.

Котре выразил надежду, что "частично реалистичный" канцлер Шольц сможет взять вверх над "ребячьей" идеологий партии "Зеленых", членом которой является глава МИД ФРГ. Кстати, она уверена, что "Северный поток-2" из-за большого геополитического значения нельзя расценивать просто как коммерческий проект. 

Раннее немецкий дипломат предложил ввести санкции простив российской ГТС из-за слухов о потенциальном конфликте между Москвой и Киевом.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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