Лукашенко предотвратил гибридную войну Польши против Белоруссии - эксперт

Лукашенко предотвратил гибридную войну Польши против Белоруссии - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РБ разрушил мечты о возрождении Речи Посполитой

В новой конституции Белоруссии предусмотрены нормы, которые фактически предотвращают дальнейшую гибридную войну между Варшавой и Минском. Об этом заявил политолог Вадим Гигин. 

В беседе с журналистом Владимиром Соловьевым эксперт отметил, что Александр Лукашенко смог разрушить мечты соседнего государства о возрождении Речи Посполитой на белорусских землях. По данным РИА ФАН, речь идет об ограничениях, введенных для держателей так называемых "карт поляка".

В начале недели белорусские власти обнародовали обновленный проект основного закона республики, который должен быть вынесен на референдум после обсуждения с гражданами. Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание, что в тексте появились новые избирательные цензы.

Документ фактически вводит ограничения на участие в выборах в качестве кандидатов для владельцев иностранного гражданства или вида на жительства. "Карта поляка", которые Варшава щедра раздает белорусам, приравнена к ВНЖ. Гигин уточнил, что соответствующий документ могли получить сотни тысяч граждан РБ. 

"Лукашенко ее просто обесценил. Теперь будет так – получил "карту поляка", можешь не мечтать о политической карьере", – заявил политолог.

По мнению эксперта, белорусский правитель смог таким образом разрушить мечты Польши о расширении за счет территорий соседних стран. Он подчеркнул, что польские политические деятели и СМИ в последнее время даже не скрывают своих враждебных планов.

Ранее очевидцы рассказали о состоянии Лукашенко во время визита в Россию для участия в неформальном саммите лидеров СНГ.

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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