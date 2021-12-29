Вмешательство Борреля в отношения России с США и НАТО оценил эксперт

Вмешательство Борреля в отношения России с США и НАТО оценил эксперт
Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Русофобская позиция политика препятствует конструктивному диалогу Запада с Москвой

Глава евродипломатии Жозеп Боррель делает неуместные заявления по поводу гарантий безопасности России, поскольку этот вопрос вне его компетенции. На это указал эксперт центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Накануне верховный комиссар ЕС по международным связям назвал требования Москвы остановить расширение НАТО на восток "неприемлемыми", а ее идеи по поводу безопасности – исключительно пророссийскими.

По мнению Оленченко, эти слова характеризуют не столько отношения России и Евросоюза, сколько лично Борреля.

"Он постоянно демонстрирует образ такого сдержанного русофоба: с одной стороны, высказывается за развитие и нормализацию двусторонних отношений России и ЕС, но в то же время на практике создает много трудностей для этого",

– приводит RT слова эксперта. Он напомнил, что проект о гарантиях безопасности Россия направила США и НАТО, поэтому возражения еврокомиссара здесь "не к месту".

Ранее Боррель, подводя итоги года, назвал достижением Совета ЕС и своим лично разрешение миграционного кризиса на границе ЕС и Белоруссии.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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