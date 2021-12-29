Литва отказалась решать миграционный кризис по правилам Евросоюза

Литва отказалась решать миграционный кризис по правилам Евросоюза
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Вильнюс игнорирует требования Брюсселя

После завершения пограничного конфликта между Минском и Варшавой на территории Белоруссии остались выходцы из азиатских стран, которые не смогли вернуться на родину. Они не упускают возможности пробраться на территорию Евросоюза, на этот раз через линию соприкосновения с Литвой. Вильнусь всячески препятствует движению беженцев, что вызывает озабоченность в ЕС. Несмотря на строгие предупреждения республика не собирается отказываться от своей миграционной политике.

Ранее европейское агентство Frontex, которое занимается безопасностью внешних рубежей, обратило внимание, что литовские пограничники вытесняют нелегалов с линии разграничения обратно в Белоруссию. Нормативные акты Евросоюза требуют от силовых структур сопровождать беженцев до официальных пунктов пропуска, где последние смогут на законных основаниях попросить политическое убежище.

Брюсселю даже пришлось напомнить Вильнюсу, что со времени начала миграционного кризиса на литовских КПП зафиксировано всего 11 обращений. Однако власти республики решили проигнорировать доказательства, собранные юристами Frontex. 

Как сообщает информагентство DELFI, заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс заявил, что государство не откажется от вытеснения беженцев на границе с РБ. По словам чиновника, применить миграционную политику Евросоюза Вильнюс не может. Он считает невозможным сопровождение беженцев до КПП.

Кроме того, замглавы МВД подчеркнул, что во время миграционного кризиса профильное европейское агентство оказало республике незначительную помощь. По его словам, Литва может самостоятельно решить кризисную ситуацию.

Источник: DELFI ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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