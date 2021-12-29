Европейских членов альянса призвали продемонстрировать Москве единство и силу

Запад уже совершил ошибку, недооценив угрозу со стороны Москвы после распада СССР . Чтобы не допустить повторения, члены НАТО должны решиться на серьезные шаги. К этому призвал бывший советник Белого дома по безопасности Джон Болтон.

По его оценке, Вашингтон и европейские лидеры просчитались, когда 30 лет назад предпочли не обострять ситуацию и не приближать НАТО вплотную к России. В результате возникла "серая зона" в виде Украины, Белоруссии, центральноазиатских республик бывшего СССР, за что сейчас Запад и расплачивается.

Теперь, пишет Болтон в статье для издания 19FortyFive, НАТО нужно четко определить, какие страны могут еще войти в альянс, в том числе на Кавказе и в Азии. Москва же должна получить недвусмысленное предупреждение и не вмешиваться в этот процесс.

Второй момент – осознание странами ЕС важности действовать сообща с США. Речь тут как о выделении 2% ВВП на финансирование НАТО, так и об остановке крупных экономических проектов России в Европе типа строительства экспортных трубопроводов:

"Северный поток-2" должен быть заблокирован без каких-либо перспектив восстановления до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из-за границы при отсутствии конкретных запросов со стороны стран "серой зоны",

– подчеркивает Болтон.

Чтобы Москва в полной мере почувствовала силу НАТО, европейские члены альянса должны "немедленно направить на Украину дополнительное вооружение" и увеличить присутствие своих войск на ее территории "для военных тренировок, а не для боевых действий", настаивает американский эксперт. Он убежден, что "внутренняя слабость России" не позволит ей открыто противостоять НАТО, если сами участники организации будут готовы на решительные шаги.

Ранее Москва потребовала от НАТО и США гарантий безопасности, оформленных официально. Переговоры могут пройти уже в середине января. В связи с этим на Украине испугались, что это может означать крах ее надежд присоединиться к Североатлантическому военному блоку, и даже входящая в альянса Польша увидела угрозу своим интересам.