Эксперты не исключили сговор Осло и Брюсселя

Попытка Евросоюза оказать санкционное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко оказалась неудачной. К такому выводу пришли аналитики немецкого делового издания Der Spiegel, которые изучили конкретные меры, введенные Брюсселем против Минска.

По мнению автором статьи, антибелорусские санкции "полны дыр". Их неэффективность заключается в ограниченности по сферам влияния. Эксперты обратили особое внимание на меры против калийного производства. Они отметили, что ЕС вывел из-под давления соли с содержанием калия в пределах 40-62%.

Эту продукцию закупает крупнейший в Норвегии производитель удобрений, компания Yara. В издании полагают, что именно из-за этого решения Осло поддержало санкции Брюсселя, которые никак не помешали норвежской экономике.

"Спустя полгода после введения санкций в отношении некоторых важных секторов нефтедобывающей промышленности и производства удобрений становится ясно, насколько бесполезны эти меры", – пишет Der Spiegel.

Аналитики отметили, что вопреки европейскому давлению нефтедобывающая промышленность Белоруссии в 2021 году показала рекордный уровень экспорта. Лесная отрасль, имеющая важное значение для Лукашенко, вообще избежала санкций, считают авторы статьи.

Кстати, основатель НАУ Павел Латушко уверен, что санкции Белоруссии против Евросоюза тоже неэффективны. По его словам, Лукашенко ввел продовольственное эмбарго ради усиления коррупции и контрабанды.