Экс-президента Молдавии заподозрили в причастности к хищению 12 миллионов долларов

Местные правоохранители расследуют скандальное дело

Бывший молдавский лидер Игорь Додон сообщил, что судебные эксперты признали его подозреваемым в причастности к краже крупной суммы денежных средств. Речь идет о 12 миллионах долларов.

При этом государственный деятель особо подчеркивает, что никто не предъявлял ему обвинения. На данный момент он проходит по делу только как подозреваемый.

Сейчас молдавские правоохранители внезапно решили заняться делом 13-летней давности. В 2008-м году из госказны с помощью преступной схемы закупок электрической энергии была похищена крупна сумма денег. Додон свою вину отрицает.

Напомним, недавно новый президент Молдавии Майя Санду объявила, что под ее рукой Кишинев обязательно вступит в Евросоюз.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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