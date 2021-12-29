Перед встречей Путин лично заехал за Лукашенко на модном авто

Перед встречей Путин лично заехал за Лукашенко на модном авто
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Президенты снова проведут важные переговоры

Сегодня, 29 декабря, состоится очередной двухсторонний саммит российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На этот раз Владимир Владимирович решил лично заехать за своим визави, чем подчеркнул максимально открытые и дружеские отношения двух главнокомандующих.

Важное для двух держав мероприятие проходит в Северной столице. Владимир Владимирович и Александр Григорьевич с удобством расположились в Константиновском дворце в Стрельне. Главной темой очередного саммита станет укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и белорусским государством. Безусловно, два лидера также обсудят международную повестку и затронут важнейшие события, происходящие в мире.

Сообщается, что после официальной части встречи Путин и Лукашенко отправятся на один из ледовых катков Санкт-Петербурга, где сыграют в хоккей. Известно, что два президента испытывают особую слабость к этому виду спорта.

Отметим, Владимир Владимирович заехал за своим высокопоставленным товарищем на роскошном немецком автомобиле "Мерседес". 

Кстати, недавно в прессе появилась информация, что Лукашенко планирует заменить машины в президентском автопарке на авто российского производства марки "Аурус". Любопытно, что для такой дорогостоящей покупки президенту Белоруссии придется взять крупный кредит в одном из российских банков.

К слову, недавно очевидцы рассказали о состоянии Александра Григорьевича во время участия в неформальном саммите руководителей государств-членов СНГ. Оказалось, президенту Республики было тяжело подняться по лестнице.

Источник: Пул первого ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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