Минск просит Лондон снять ограничения с "Белавиа"

Минск просит Лондон снять ограничения с "Белавиа"
Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Белорусские власти пытаются донести до западных оппонентов объективную позицию в отношении отечественного авиаперевозчика

Официальный Минск попросил Лондон снять санкционные ограничения с государственной авиакомпании "Белавиа", введенные после инцидента с посадкой самолета Ryanair в белорусской столице и задержанием оппозиционера Романа Протасевича в мае 2021 года. Об этом сообщил посол Белоруссии в Британии Максим Ермолович в среду, 29 декабря.

В настоящее время стороны только приступили к обсуждению решения данной проблемы, диалог происходит по линии МИД государств и министерств транспорта Соединенного Королевства.

"Пытаемся достучаться до представителей государственных органов Великобритании, донести до них объективную позицию в отношении белорусского авиаперевозчика", – цитирует РИА "Новости" посла.

Дипломат считает, что Лондону следует подумать о снятии всех экономических рестрикций с Минска на фоне будущих "масштабных" политических реформ в Белоруссии, изменения ее политсистемы и референдума по Конституции.

"Мы ждем адекватной реакции на эти действия со стороны западных стран, включая Великобританию, и хотели бы начать обсуждать практические вопросы", – подчеркнул Ермолович.

Напомним, санкционная дубина Брюсселя и Лондона ударила по Минску в качестве наказания за инцидент с самолетом Ryanair 23 мая 2021 г., следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Тогда лайнер экстренно посадили в аэропорту столицы Белоруссии после сообщений о бомбе на борту. Местные правоохранители сняли с рейса и задержали двух пассажиров: бывшего автора оппозиционного телеграм-канала NEXTA белоруса Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софьи Сапегу.

Позже британские власти назвали произошедшее актом воздушного пиратства.

Что касается рестрикций, то они коснулись, в том числе, и компании "Белавиа", для которой целый ряд стран закрыли свое воздушное пространство и аэропорты. В ноябре сообщалось, что авиационная гражданская отрасль Республики несет убытки порядка $10 млн в месяц из-за потери рынка, из-за необходимости пользоваться маршрутами в облет европейских государств.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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