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В Незалежной продолжается истерия по поводу мифического, придуманного для киевского режима западными товарищами, "вторжения" России на территорию соборной. Очередным ура-заявлением отметился аналитик Александр Кочетков, обещавший, что на "войну" с россиянами отправятся не только женщины, но и подростки.
В действительности подобная идея принадлежит лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, который надеется прикрыть детскими трупами свой позорный побег за пределы страны. К такому выводу пришел российский политолог Владимир Корнилов.
Напомним, накануне пан Кочетков в статье для "Главреда" оправдал решение Минобороны Незалежной поставить украинок на военный учет, добавив, что для борьбы с "агрессором" нужны и подростковые силы. Он объяснил суть такой мобилизации просто: "При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут".
Корнилов обратил внимание на то, что еще около года назад пан Зеленский заявлял о том, что если Россия вторгнется в пределы державы, тогда будут мобилизованы все сограждане.
"Но сам он, как сообщает – до сих пор сообщает – официальный сайт Министерства обороны Украины, четыре раза уклонился от повестки во время мобилизации в 14-15-м годах. Четыре раза не отреагировал на вызов в военкомат", – сказал "ЦарьГраду" политолог.
Однако, уверен эксперт, никто не увидит в первых рядах среди воюющих не только экс-комика, но и самого аналитика Кочеткова.
"Они считают, что нужно стрелять из всех окон, пока пять миллионов вот этих самых Кочетковых будут драпать в Европу", – указал Корнилов.
Эксперт напомнил, что такую цифру в свое время назвал министр обороны Незалежной Алексей Резников. По данным последнего, в случае масштабного "вторжения" Москвы около пяти миллионов украинских беженцев "ломанется" в Старый Свет.
"Я так понимаю, для того им и нужны женщины и дети: поставить впереди, пусть там гибнут, пока Кочетков, Резников, Зеленский и вся прочая эта камарилья дружно будут бежать в эту самую благословенную Европу",– резюмировал политолог.
Что касается вероятных потоков украинских беженцев в сторону ЕС, то
вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский,
представляющий ближайшего друга Киева, уже сообщил о строительстве на польско-украинской границе забора. Осталось разгадать, против кого Варшава строит новую стену на пороге Евросоюза.
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