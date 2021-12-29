Действующие власти Незалежной нашли способ спастись от "вторжения" России

В Незалежной продолжается истерия по поводу мифического, придуманного для киевского режима западными товарищами, "вторжения" России на территорию соборной. Очередным ура-заявлением отметился аналитик Александр Кочетков, обещавший, что на "войну" с россиянами отправятся не только женщины, но и подростки.

В действительности подобная идея принадлежит лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, который надеется прикрыть детскими трупами свой позорный побег за пределы страны. К такому выводу пришел российский политолог Владимир Корнилов.

Напомним, накануне пан Кочетков в статье для "Главреда" оправдал решение Минобороны Незалежной поставить украинок на военный учет, добавив, что для борьбы с "агрессором" нужны и подростковые силы. Он объяснил суть такой мобилизации просто: "При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут".

Корнилов обратил внимание на то, что еще около года назад пан Зеленский заявлял о том, что если Россия вторгнется в пределы державы, тогда будут мобилизованы все сограждане.

"Но сам он, как сообщает – до сих пор сообщает – официальный сайт Министерства обороны Украины, четыре раза уклонился от повестки во время мобилизации в 14-15-м годах. Четыре раза не отреагировал на вызов в военкомат", – сказал "ЦарьГраду" политолог.

Однако, уверен эксперт, никто не увидит в первых рядах среди воюющих не только экс-комика, но и самого аналитика Кочеткова.

"Они считают, что нужно стрелять из всех окон, пока пять миллионов вот этих самых Кочетковых будут драпать в Европу", – указал Корнилов.

Эксперт напомнил, что такую цифру в свое время назвал министр обороны Незалежной Алексей Резников. По данным последнего, в случае масштабного "вторжения" Москвы около пяти миллионов украинских беженцев "ломанется" в Старый Свет.

"Я так понимаю, для того им и нужны женщины и дети: поставить впереди, пусть там гибнут, пока Кочетков, Резников, Зеленский и вся прочая эта камарилья дружно будут бежать в эту самую благословенную Европу",– резюмировал политолог.

Что касается вероятных потоков украинских беженцев в сторону ЕС, то вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский, представляющий ближайшего друга Киева, уже сообщил о строительстве на польско-украинской границе забора. Осталось разгадать, против кого Варшава строит новую стену на пороге Евросоюза.

