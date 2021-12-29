Документ исключает возможность покупки паспорта РФ

Новый законопроект о гражданстве РФ, внесенный сегодня на рассмотрение Госдумы президентом Владимиром Путиным, есть ничто иное, как дорога к воссоединению исторических земель России. Данный документ содержит ряд важных "новелл". С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в телеграм-канале.



"Возможно, что постепенно это приведет и к воссоединению исторических земель России. Но на этот раз не должно создаваться никаких республик или союзов. Все объединительные процессы только под флагом России и на правах административных регионов", – говорится в заявлении либерального демократа.

Среди новшеств в законе Владимир Вольфович отметил повышение статуса процедуры (особые моральные требования к кандидатам и невозможность вступления в гражданство РФ по формальным основаниям), а также приоритетное право на получение российского паспорта, которым наделяются жители стран, входивших в СССР. Законопроект исключает возможность покупки гражданства, указывает лидер ЛДПР.



Политик подчеркнул, что именно его партия на протяжении многих лет предлагала выдавать основной документ державы "русским прямо в консульствах России, без всяких проволочек".

По словам Жириновского, в настоящее время на окраинах нашего государства происходят "центростремительные" процессы, которым нужно помочь. При этом нет никакой необходимости "загонять" население бывших союзных республик в Россию или их уговаривать, поскольку они и сами стремятся получить наш паспорт, считает политик.

Напомним, ранее в среду, 29 декабря, Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц. Законопроект предполагается принять в начале 2022 года.

