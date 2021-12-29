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Новый законопроект о гражданстве РФ, внесенный сегодня на рассмотрение Госдумы президентом Владимиром Путиным, есть ничто иное, как дорога к
воссоединению исторических
земель России. Данный документ содержит ряд
важных "новелл". С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в телеграм-канале.
"Возможно, что постепенно это приведет и к воссоединению исторических земель России. Но на этот раз не должно создаваться никаких республик или союзов. Все объединительные процессы только под флагом России и на правах административных регионов", – говорится в заявлении либерального демократа.
Среди новшеств в законе Владимир Вольфович отметил повышение статуса процедуры (особые
моральные требования к кандидатам и невозможность вступления
в гражданство РФ по формальным основаниям), а также приоритетное право
на получение российского паспорта, которым наделяются жители стран,
входивших в СССР. Законопроект исключает возможность покупки гражданства, указывает лидер ЛДПР.
Политик подчеркнул, что именно его партия на протяжении многих лет предлагала выдавать основной документ державы "русским прямо в консульствах России, без всяких проволочек".
По словам Жириновского, в настоящее время на окраинах нашего государства происходят "центростремительные" процессы, которым нужно помочь. При этом нет никакой необходимости "загонять" население бывших союзных республик в Россию или их уговаривать, поскольку они и сами стремятся получить наш паспорт, считает политик.
Напомним, ранее в среду, 29 декабря, Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму.
Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по
более чем 20 категориям лиц.
Законопроект предполагается принять в начале 2022 года.
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