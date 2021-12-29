Таллин не выдал визу нашему корреспонденту на ЧЕ-2022 по фигурному катанию

У Эстонии "что-то не так" с внутренней безопасностью, если она отказалась выдать визу российскому спортивному журналисту на чемпионат Европы-2022 по фигурному катанию, объяснив свое решение угрозой государству. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова очередной демарш Таллина.

Отметим, визу на ЧЕ не получил корреспондент РИА "Новости" Анатолий Самохвалов. В посольстве прибалтийской республики в Москве заявили, что подобное решение принято из соображений "внутренней безопасности государства".

"Что-то не так с внутренней безопасностью Эстонии. А также реакцией на это со стороны профильных международных организаций и защитников свободы слова в ЕС", – написала Захарова на своей странице в телеграм-канале.

Особо эмоциональные подписчики дипломата призвали Москву "выгнать" из РФ всех эстонских журналистов. Другие раскритиковали непротивленческую позицию Смоленской площади на такие демарши соседей. А вот еще один комментатор отреагировал на новость с юмором: "Ну и угроза!!! Один журналист. Бздынь – и Эстония в ужасе… Эстонии больше не наливать! Она уже перебрала похоже. А ведь праздник только на подходе…"

Напомним, ЧЕ-2022 по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января. В прошлые выходные закончился чемпионат России, на котором самая ожидаемая битва среди спортсменов происходила во время женского одиночного ристалища. В итоге чемпионкой страны стала Камила Валиева, далее на пьедестал взобрались Александра Трусова и Анна Щербакова. Все они ученицы уже легендарного тренера Этери Тутберидзе.

