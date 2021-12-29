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У Эстонии "что-то не так" с внутренней безопасностью, если она отказалась выдать визу российскому спортивному журналисту на чемпионат Европы-2022 по фигурному катанию, объяснив свое решение угрозой государству. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова очередной демарш Таллина.
Отметим, визу на ЧЕ не получил корреспондент РИА "Новости" Анатолий Самохвалов. В посольстве прибалтийской республики в Москве заявили, что подобное решение принято из соображений "внутренней безопасности государства".
"Что-то не так с внутренней безопасностью Эстонии. А также реакцией на это со стороны профильных международных организаций и защитников свободы слова в ЕС", – написала Захарова на своей странице в телеграм-канале.
Особо эмоциональные подписчики дипломата призвали Москву "выгнать" из РФ всех эстонских журналистов. Другие раскритиковали непротивленческую позицию Смоленской площади на такие демарши соседей. А вот еще один комментатор отреагировал на новость с юмором: "Ну и угроза!!! Один журналист. Бздынь – и Эстония в ужасе… Эстонии больше не наливать! Она уже перебрала похоже. А ведь праздник только на подходе…"
Напомним, ЧЕ-2022 по фигурному катанию пройдет в Таллине
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