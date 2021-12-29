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Постмайданные вожди продолжают бороться против российской культурной среды. Под очередной запрет на ввоз в Незалежную попали пять детских книг. Табу на них наложил Госкомитет телевидения и радиовещания страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 29 декабря.
В качестве причины такого решения называется восхваление в произведениях Вооруженных сил РФ и заслуг российской императрицы Екатерины II.
В черный список киевского режима угодили книги издательства "Издательский дом Проф-Пресс". Под запретом оказались "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" и "Знаменитые животные". Госкомтелерадио отклонило запрос на их ввоз в соборную из-за изображения российских силовиков и военной техники.
А вот в книге "365 сказок и стихов" украинские чиновники обнаружили стихотворение о "всех защищающих и спасающих" Вооруженных силах России. Крамола найдена также в произведении "Удивительные факты" – отдельная глава, посвященная заслугам Екатерины II.
Отмечается, что автор среди деяний императрицы якобы особенно выделяет "захват чужих территорий" и увеличение русской армии.
Удивительно, что при таком подходе современных блюстителей чистоты истории неньки пока еще не снесен памятник основателям Одессы – Екатерине II в окружении ее сподвижников адмирала Иосифа де Рибаса, инженер-генерала Франца де Волана, светлейших князей Григория Потемкина и Платона Зубова.
Напомним, в нынешнем сентябре президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе поездки в США подарили
книгу "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий", что вызвало массу кривотолков среди сограждан экс-комика.
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