В Киеве посчитали опасным произведение "365 сказок и стихов"

Постмайданные вожди продолжают бороться против российской культурной среды. Под очередной запрет на ввоз в Незалежную попали пять детских книг. Табу на них наложил Госкомитет телевидения и радиовещания страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 29 декабря.

В качестве причины такого решения называется восхваление в произведениях Вооруженных сил РФ и заслуг российской императрицы Екатерины II.

В черный список киевского режима угодили книги издательства "Издательский дом Проф-Пресс". Под запретом оказались "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" и "Знаменитые животные". Госкомтелерадио отклонило запрос на их ввоз в соборную из-за изображения российских силовиков и военной техники.

А вот в книге "365 сказок и стихов" украинские чиновники обнаружили стихотворение о "всех защищающих и спасающих" Вооруженных силах России. Крамола найдена также в произведении "Удивительные факты" – отдельная глава, посвященная заслугам Екатерины II.

Отмечается, что автор среди деяний императрицы якобы особенно выделяет "захват чужих территорий" и увеличение русской армии.

Удивительно, что при таком подходе современных блюстителей чистоты истории неньки пока еще не снесен памятник основателям Одессы – Екатерине II в окружении ее сподвижников адмирала Иосифа де Рибаса, инженер-генерала Франца де Волана, светлейших князей Григория Потемкина и Платона Зубова.

Напомним, в нынешнем сентябре президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе поездки в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий", что вызвало массу кривотолков среди сограждан экс-комика.

