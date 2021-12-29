В Вашингтоне утверждают, что звонок запросил Кремль

Президент США Джо Байден выразил желание в четверг, 30 декабря, поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн, передает CNN.

По ее словам, хозяин Белого дома собрался "обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией".

Американская чиновница утверждает, что звонок запрошен Путиным, и Байден согласился, поскольку "он считает, что, когда дело доходит до России, нет замены прямому диалогу между лидерами".

Также Хорн добавила, что администрация Байдена продолжает вести широкий дипломатический диалог с европейскими союзниками и партнерами Вашингтона, "консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной".

