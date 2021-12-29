Украинцы высмеяли жену Зеленского из-за цен на скумбрию

Украинцы высмеяли жену Зеленского из-за цен на скумбрию
Владимир и Елена Зеленские. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Первая леди утверждает, что она допустила оговорку в прямом эфире

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена запуталась в ценах на рыбу в стране в прямом эфире на телеканале "1+1", после чего была затравлена в соцсетях согражданами. На высокопоставленный буллинг обратило внимание местное издание "Новое время".

Первая леди, рассуждая в программе "Сніданок" ("Завтрак") о здоровом питании, заявила, что скумбрия продается по цене около восьми гривен (примерно 21,7 руб) за килограмм. Однако, как отмечает телеканал, реальная стоимость этой рыбы в магазинах Киева составляет 65–100 гривен за килограмм (до 200 руб).

Позже пани Зеленская на своей странице в "Инстаграм" попросила у соотечественников прощения за допущенную ошибку.

"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами", – написала супруга лидера нации.

Но украинцы в своих комментариях выразили всю степень негодования подобной промашке. Одна из подписчиц указала, что жена президента "как с другой планеты".

"Если бы еще и можно было прожить на зарплату с Вашим хорошим и правильным питанием, не говоря уже об оплате за коммуналку. Вы как с другой планеты", – подчеркнула она.

Другие сограждане считают, что первая леди "просто и не думает, сколько стоит скумбрия и прочие продукты". Они прогнозируют, что судя по сегодняшним ценам, скоро украинцы будут наполнять тарелки "только здоровой пищей...водой".

"Скумбрия по 8 гривен и гречка по 12 у Тищенко, Елена подскажите, на какой базар вы с ним ходите? Чтобы народ мог так счастливо жить", – вопрошает один из пользователей.

"Странно, в первый раз слышу, чтобы покупали 100 гр. мороженной рыбы", – удивилась еще одна читательница.

Что касается замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, то в октябре текущего года этот деятель сообщил, что отоваривается на самом дорогом базаре Киева. По его словам, килограмм гречки на Бессарабском рынке стоит от 12 до 28 гривен, а килограмм говядины ему удавалось покупать по 20 гривен.

Это заявление депутата также вызвало критику со стороны простых украинцев, поскольку он в разы занизил реальную стоимость продуктов. Сограждане также объявили, что сегодняшние представители правительства и парламентарии живут "в другой галактике".

Источник: Новое время ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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