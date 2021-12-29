Лукашенко подарил Путину белорусскую колбасу и сыры

Лукашенко подарил Путину белорусскую колбасу и сыры
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Бацька презентовал лидеру РФ бокалы производства старейшего завода "Неман"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства местного стеклозавода. Об этом сегодня сообщил близкий к пресс-службе лидера Республики телеграм-канал "Пул Первого".

"Всегда интересный пункт визитов Первого (Лукашенко – ред.) – подарки. И на этот раз в Питер – не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов", – говорится в сообщении.

К посту авторы аккаунта приложили фотографии презентов для главы РФ. Они отметили, что подаренные Путину бокалы стали лучшей рекламой для стеклозавода "Неман", который находится в городе Березовка в Гродненской области. Это предприятие, кстати, основано в 1883 году.


Ранее в среду, 29 декабря, лидеры обоих государств провели переговоры в Константиновском дворце в Стрельне. Встреча продолжалась около трех часов. Позже Путин и Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче вместе с легендами отечественного спорта, играя в одной команде. Матч завершился с разгромным счетом в пользу президентов – 18:7.

Сегодня же вечером бацька вылетел в Минск.

Источник: Telegram-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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