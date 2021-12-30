Минск не учел интересы Москвы в новой конституции

Белорусскому обществу показали новый вариант конституции, который после обсуждения с гражданами должен быть вынесен на референдум. По мнению политолога Андрея Егорова, для властей республики нет разницы, к какому результату приведет всенародное голосование. Он отметил, что для руководства страны проще вообще ничего не менять.

Эксперт, ознакомившись с документом, подчеркнул, что транзит власти в Белоруссии начнется не ранее 2024 года. Речь идет о парламентских выборах. После этого ряд важных поправок вступят в законную силу. Аналитик уверен, что Александр Лукашенко сохранит за собой пост президента, как минимум, до 2025 года, после чего может возглавить Всебелорусское народное собрание с более широкими полномочиями.

По словам политолога, новая конституция не отвечает российским интересам. Он отметил, что Лукашенко хочет "кинуть" не только нашу страну, но и граждан Белоруссии.

"Любой человек, который читает опубликованный проект, видит, что Лукашенко пытается всех "кинуть": и белорусский народ, и Москву", – заявил Егоров.

По мнению эксперта, Кремль был заинтересован в том, чтобы в белорусском парламенте появились пророссийские депутаты, однако этого не случится. Он подчеркнул, что поправки в основной закон позволят Лукашенко сохранить всю полноту власти с начала в кресле президента, а после 2025 году, возможно, на посту главы ВНС. При этом президент станет марионеточной фигурой, подконтрольной Собранию или парламенту РБ, считает аналитик.

Напомним, по мнению политолога Валерия Карбалевича, транзит власти в Белоруссии и конституционная реформа должны были стать ключевыми темами переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге во время неформального саммита глав СНГ.

Не исключено, что конституционные поправки позволили Лукашенко предотвратить гибридную войну между Польшей и Белоруссией. Об этом ранее заявил провластный аналитик Вадим Гигин.