Москва и Вашингтон решают украинский вопрос без Киева

В западной и украинской прессе активно распространяются слухи о желании нашей страны вторгнуться на территорию Незалежной. На этом фоне Вашингтон и Брюссель даже обсуждают потенциальные санкции против Москвы. Однако Россия не только отрицает сценарий конфликта, но и пытается разрешить кризисную ситуацию дипломатическим языком. К обсуждению подключились даже главы государств, однако на самой Украине недовольны отсутствием их страны за столом переговоров.

В четверг, 30 декабря, вечером должен состояться телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Джой Байденом. На повестке – украинский вопрос. На этом фоне оппозиционный депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин вспомнил старую поговорку.

"Не до жиру – быть бы живу", – написал парламентарий.

Он сопроводил пословицей пост на своей странице в Facebook, где попытался объяснить, почему Киев не пригласили решать вопросы вместе с Москвой и Вашингтоном. По мнению политика, в сложившейся ситуации виновато правительство Владимира Зеленского.

Депутат Рады подчеркнул, что власти Незалежной сделали все возможное, чтобы переговоры с нашей страной вместо "решения украинского вопроса" воспринимались как благо. По его словам, уже поздно умиляться и размышлять, почему представители киевской администрации не присутствуют на обсуждении проблем, касающихся их страны.

Ранее на Западе озвучили цель России на январских переговорах с США и НАТО. Стороны должны обсудить гарантии безопасности.