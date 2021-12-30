Киев стал марионеткой в руках Вашингтона

Аналитики британского издания The Week порассуждали над слухами о потенциальном вторжении нашей страны на территорию Украины. Они пришли к выводу, что подобный сценарий может произойти только по вине дипломатической некомпетентности США и их европейских союзников. По мнению экспертов, западные страны постоянно использовали Незалежную в собственных целях.

В действительно, ни Вашингтон, ни Брюссель не собираются защищать Киев от Москвы, считают авторы статьи. По их словам, отстраненность Европы от украинских проблем связано с зависимостью континента от российских энергоресурсов. Америка же сегодня занята решением внутриполитических вопросов.

Как подчеркнули британцы, условия, при которых Россия решится нарушить границу Незалежной, появились на почве "фальшивых" союзнических отношений и "пустых" обещаний, данных Западом. Они отметили, что США и Евросоюз, используя Украину, не выделяли денежные средства для ее защиты.

"Западные страны неоднократно вызывали гнев Путина, используя Украину как марионетку" – пишет The Week.

Аналитики напомнили, что исторически земли нынешней Украины входили в состав Российской Империи и Советского Союза, поэтому Москва рассматривает Незалежную как зону своего влияния. Они также обратили внимание, что у нашей страны есть объективные причины беспокойства по поводу расширения НАТО на Восток.

Напомним, украинский вопрос сегодня решается на высшем уровне. Телефонный разговор на соответствующую тему в четверг, 30 декабря, должны провести президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден. Однако представителей Незалежой за стол переговоров не пригласили.