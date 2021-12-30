Глава МИД Германии оценила перспективы России по возвращению в G7

Глава МИД Германии оценила перспективы России по возвращению в G7
Фото: Thomas Koehler / PHOTOTHEK / www.globallookpress.com
Дипломат считает выход Москвы "очень болезненным"

На Западе периодически поднимают вопрос о возвращении России в "большую семерку", однако пока что вопрос стоит на месте. Оценить перспективы нашей страны решила руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.

Дипломат исключила сценарий, при котором Москва вновь присоединится к G7 в ближайшее время. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на немецкое информагентство DPA. 

По мнению министра иностранных дел ФРГ, в ближайшей перспективе Россия не сможет присоединиться к клубу семи государств, в который входят Япония, Италия, Франция, Канада, США, Великобритания и сама Германия.

Кроме того, глава немецкого МИДа отказалась давать прогноз относительно будущего вступления нашей страны в G7. По ее словам, ситуацию усложняет "нынешняя эскалация". 

Политик уверена, что Москва сама "исключила себя" из состава "большой семерки" после того, как Крым воссоединился с Россией. Выход нашей страны из G7 дипломат оценила как "очень болезненное" явление.

Напомним, недавно между новым канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок возник конфликт по теме сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По словам депутата Бундестага Штефана Котре, из-за этого в правительстве ФРГ сложилась кризисная ситуация.

Источник: MK.RU ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Политолог заявил о желании Лукашенко "кинуть" Россию

Минск не учел интересы Москвы в новой конституции

Перед встречей Путин лично заехал за Лукашенко на модном авто

Президенты снова проведут важные переговоры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей