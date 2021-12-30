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На Западе периодически поднимают вопрос о возвращении России в "большую семерку", однако пока что вопрос стоит на месте. Оценить перспективы нашей страны решила руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.
Дипломат исключила сценарий, при котором Москва вновь присоединится к G7 в ближайшее время. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на немецкое информагентство DPA.
По мнению министра иностранных дел ФРГ, в ближайшей перспективе Россия не сможет присоединиться к клубу семи государств, в который входят Япония, Италия, Франция, Канада, США, Великобритания и сама Германия.
Кроме того, глава немецкого МИДа отказалась давать прогноз относительно будущего вступления нашей страны в G7. По ее словам, ситуацию усложняет "нынешняя эскалация".
Политик уверена, что Москва сама "исключила себя" из состава "большой семерки" после того, как Крым воссоединился с Россией. Выход нашей страны из G7 дипломат оценила как "очень болезненное" явление.
Напомним, недавно между новым канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок возник конфликт по теме сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По словам депутата Бундестага Штефана Котре, из-за этого в правительстве ФРГ сложилась кризисная ситуация.
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