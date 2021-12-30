Переговоры состоятся по инициативе российской стороны

В телефонном разговоре, который состоится между лидерами Кремля и Белого дома в 23:30 мск 30 декабря, Джо Байден объявит Владимиру Путину о запланированных санкциях. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя администрации президента США.

По информации издания, Байден намерен предупредить Путина об мерах в области экономики и безопасности, которые предпримут США и их европейские союзники, если Россия решится на "новое вторжение на Украину".

В перечне возможных шагов: усиление экономических ограничений, увеличение численности вооруженных сил США в Европе, а также "предоставление Украине дополнительной материальной помощи, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения", уточняет WP.

В Вашингтоне подчеркивают, что беседа лидеров 30 декабря состоится по запросу российской стороны, передает телеканал "360". Чем вызвана необходимость срочно поговорить, в Белом доме не знают, однако считают, что в столь напряженный период личные контакты руководителей стран всегда полезны.

В США допускают, что речь может зайти о гарантиях безопасности, которые Москва потребовала от Вашингтона и Брюсселя. Однако вопрос о нерасширении НАТО на восток США не собираются обсуждать с Россией, да и прочие "дипломатические игры" будут возможны только после того, как Москва "продемонстрирует признаки деэскалации" на границе с Украиной, заверил источник в окружении Байдена.

Ранее в Кремле заявили, что попытки Запада вовлечь в военный блок НАТО Украину, Грузию, Молдавию для России подобны смерти.