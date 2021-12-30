Вашингтон решил "успокоить" Европу с помощью авианосца

Французская газета Le Figaro обратила внимание, что американское военное командование приняло решение оставить в Средиземном море авианосец Harry S. Truman, который изначально шел в Персидский залив. Читатели издания негативно оценили действия США, заявив, что от европейцев скрывают "что-то ужасное".

Источник газеты в Пентагоне на условиях анонимности уточнил, что министр обороны США Ллойд Остин принял соответствующее решение еще в минувший вторник, 28 декабря. В Вашингтоне уверены, что нахождение судна в средиземноморском регионе должно "успокоить" европейских союзников, которые якобы напряжены из-за Москвы.

Речь, скорее всего, идет о "вторжении" России на Украину. Важно отметить, что наша страна уже исключила подобный сценарий, однако на Западе продолжают циркулировать слухи о потенциальном конфликте Москвы и Киева. По данным газеты, в Пентагоне хотят показать свою готовность к "коллективной обороне".

Читатели восприняли новость об изменении курса авианосца довольно-таки негативно. Об этом сообщает РИА ФАН. К примеру, один из пользователей подчеркнул, что лучше бы американская "посудина" отправилась на Карибы.

Еще один читатель написал, что российский лидер Владимир Путин уважает только сильных, а Европа такой не является. Его поддержал другой пользователь, который заявил, что "Европы не существует" ни в военном, ни в политическом смысле.

Еще один читатель Le Figaro предположил, что Запад может сам инсценировать конфликт на Украине, чтобы обвинить во всем Россию. Он напомнил, что это противостояние существует со времен создания НАТО и ОВД.

Напомним, ранее британское издание The Week отметило, что Запад всегда использовал Украину в своих целях и откажется от ее защиты при нападении России.