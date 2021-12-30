В Братиславе призвали запустить "Северный поток-2"

Недавний европейский энергетический кризис заставил конечных потребителей пересмотреть свои взгляды на процесс формирования стоимости ресурсов. Недовольство сложившейся ситуацией высказал заместитель премьер-министра Словакии Ричард Сулик, который также является главой экономического ведомства республики.

По мнению чиновника, ответственность за "абсурдную" энергетическую политику лежит на политическом руководстве Германии и Евросоюза. Вице-премьер подчеркнул, что ценообразованием в Европе занимаются Берлин и Брюссель, а расплачиваться из-за их решений приходится конечным потребителям.

Министр экономики Словакии также отметил, что его страна не имеет возможности повлиять на процессы, происходящие в правительстве ФРГ и в кабинетах Еврокомиссии. Его слова приводит издание Aktuality.sk.

Чиновник назвал сразу три причины, из-за которых на энергетическом рынке растут цены. Прежде всего речь идет о задержке сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Кстати, на этом фоне в немецком правительстве уже возник конфликт между новым канцлером и главой МИД.

Кроме того, Сулик подчеркнул, что проблема заключается в закрытии немецких АЭС и сокращении квот на атмосферные выбросы. Он выразил уверенность, что Германия все-таки изменить свою политику и наконец-то выдаст лицензию для запуска новой ГТС.

Ранее эксперт по энергетической безопасности отметил, что дефицит газа в Европе могут закрыть углем и мазутом.