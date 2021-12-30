Эксперт газеты так и не определилась, как Москва будет "захватывать" Киев

Слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом стали излюбленной темой в западной прессе, несмотря на четкую позицию нашей страны, которая исключила сценарий нападения и, наоборот, пытается решить вопрос о гарантиях безопасности дипломатическим путем. Так или иначе, очередной сценарий нападения на Украину раскрыли в издании Financial Times.

Своим прогнозом с британской газетой поделилась политолог Дара Массико. На самом деле, она точно не смогла определиться, какой план выберет наша страна, поэтому перечислила сразу несколько вариантов потенциального нападения.

По мнению аналитика, Москва может применить против Киева авиацию, с помощью которой можно произвести бомбардировку. Также она не исключила ракетные удары, предложив опять же несколько вариантов. Эксперт так и не смогла определиться, будет наша страна обстреливать Незалежную со своей территории или с акватории Черного моря. По ее версии, в ход могут пойти крылатые и баллистические ракеты, а также ракеты воздушного базирования.

Кроме того, Массико заявила, что Москва может задействовать тяжелую артиллерию или же огнеметы дальнего действия. Собеседница Financial Times также не исключила сценарий полномасштабного вторжения на территорию Незалежной. Однако она подчеркнула, что этот вариант маловероятен, потому что может привести к большим человеческим жертвам.

Ранее французское издание Le Figaro сообщило об американском авианосце, который зашел в акваторию Средиземного моря ради "успокоения" союзников из Европы. Однако читатели газеты довольно критично отнеслись к действиям США.