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Глава России Владимир Путин по традиции поздравил своих коллег из других стран с наступающим Новым годом.
Среди тех, кто получил от лидера россиян теплые слова, был президент США Джо Байден. В послании Путин выразил надежду, что он и Байден смогут продвинуться вперед в диалоге Россия-США на благо всего мира.
Среди тех, кого Путин не мог обойти стороной, также оказался папа Римский, президент и премьер Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян (соответственно), канцлер ФРГ Олаф Шольц, лидер Турции Реджеп Эрдоган и многие другие.
Однако поздравительные телеграммы не получили президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Как отметили авторы телеграм-канала "Пул №3", связано это с тем, что главы этих государств настроены антироссийски.
В прошлом году Зеленский также не получил поздравительную открытку от Путина.
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