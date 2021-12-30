Президент не отправил поздравления недружественным государствам

Глава России Владимир Путин по традиции поздравил своих коллег из других стран с наступающим Новым годом.

Среди тех, кто получил от лидера россиян теплые слова, был президент США Джо Байден. В послании Путин выразил надежду, что он и Байден смогут продвинуться вперед в диалоге Россия-США на благо всего мира.

Среди тех, кого Путин не мог обойти стороной, также оказался папа Римский, президент и премьер Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян (соответственно), канцлер ФРГ Олаф Шольц, лидер Турции Реджеп Эрдоган и многие другие.

Однако поздравительные телеграммы не получили президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Как отметили авторы телеграм-канала "Пул №3", связано это с тем, что главы этих государств настроены антироссийски.

В прошлом году Зеленский также не получил поздравительную открытку от Путина.