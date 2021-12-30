Сотрудников посольства РФ не допустили в зал суда

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в четверг, 30 декабря, в ходе брифинга прокомментировала уголовное дело против россиянина Егора Дудникова, которого белорусский суд приговорил к 11 годам тюремного заключения.

По словам дипломата, Москва находится на прямом контакте с Минском, а также поддерживает связь с родственниками и защитником гражданина для решения этой ситуации. Прямую трансляцию общения представителя МИД РФ с журналистами ведет телеканал "Россия 24".

Захарова отметила готовность нашей страны принять необходимые меры, если выяснится, что процессуальные права россиянина в были нарушены в Белоруссии. Она также подчеркнула, что Дудников не согласен с решением суда и будет обжаловать его в высшей инстанции. Сейчас за ситуацией следит посольство РФ в РБ.

Кроме того, в министерстве иностранных дел уточнили, что сотрудники российской дипломатической миссии не были допущены в зал суда, потому что уголовный процесс проходил в закрытом режиме. По словам Захаровой, ограничения связаны с тем, что одна из статей УК РБ, по которой обвиняется гражданин, предполагает "причинение вреда национальной безопасности".

К слову, ранее политолог Андрей Егоров заявил о желании Лукашенко "кинуть" Россию. По мнению эксперта, новая конституция Белоруссии не учитывает интересы нашей страны.