Президент РФ хотел обсудить некоторые детали до саммита Россия-НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился планами на разговор Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Лидеры двух стран пообщаются сегодня, 30 декабря, поздно вечером.

По словам представителя Кремля, видео-встречи не планируется, это будет обычный разговор по телефону.

Путин посчитал, что перед переговорами России и НАТО по гарантиям безопасности ему и Байдену нужно обсудить ряд моментов.

Как напоминает "Свободная Пресса", встреча представителей России и США по вопросам расширения НАТО на восток намечена на 10 января 2022 года.

Эксперты же полагают, что президент США предупредит российского лидера о новых санкциях.