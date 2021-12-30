Песков пояснил срочность разговора Путина с Байденом

Президент РФ хотел обсудить некоторые детали до саммита Россия-НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился планами на разговор Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Лидеры двух стран пообщаются сегодня, 30 декабря, поздно вечером.

По словам представителя Кремля, видео-встречи не планируется, это будет обычный разговор по телефону. 

Путин посчитал, что перед переговорами России и НАТО по гарантиям безопасности ему и Байдену нужно обсудить ряд моментов. 

Как напоминает "Свободная Пресса", встреча представителей России и США по вопросам расширения НАТО на восток намечена на 10 января 2022 года. 

Эксперты же полагают, что президент США предупредит российского лидера о новых санкциях. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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